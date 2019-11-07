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فريق كورال أطفال مصر يواصل استعداداته لحفل غنائى بجامعة القاهرة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:54 م
فريق كورال أطفال مصر يواصل استعداداته لحفل غنائى بجامعة القاهرة فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
كتب مدحت وهية

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يضع فريق كورال أطفال مصر الترتيبات النهائية للحفل الغنائى الذى يحييه الفريق بمسرح جامعة القاهرة 11 نوفمبر، ضمن مبادرة كورال أوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، التى ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربى.

ويواصل الفريق تدريباته الأسبوعية الجمعة من كل أسبوع بقيادة الموسيقار الكبير سليم سحاب في مسرح وزارة التضامن الاجتماعى.

ويتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ونفذ حتى الآن ٥٤ حفلة غنائية؛حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية

ويضم الفريق 256 ابن/ابنة من أبناء 36 دار رعاية اجتماعية  لتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

يشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في نهاية عام 2015 مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.
 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (1)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (1)

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (2)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (2)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (3)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (3)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (4)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (4)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (5)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (5)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (6)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (6)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (7)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (7)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (8)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (8)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (9)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (9)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (10)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (10)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (11)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (11)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (12)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (12)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (13)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (13)

 

 

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (14)
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة (14)

 


التضامن

فريق كورال أطفال مصر

حفل غنائي بجامعة القاهرة

حفل فريق كورال أطفال مصر

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