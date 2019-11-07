سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غرق جزيرة وظهور أخرى بعد ثوران بركان فى قاع المحيط الهادئ

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:36 ص
غرق جزيرة وظهور أخرى بعد ثوران بركان فى قاع المحيط الهادئ ثوران بركان ـ صورة أرشيفية
نوكو الوفا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت هيئة المسح الجيولوجى فى مملكة تونجا جنوبى المحيط الهادئ، بثوران بركان تحت الماء فى المحيط، ما أدى إلى إغراق جزيرة صغيرة، وظهور جزيرة أخرى أكبر بلغ حجمها ثلاثة أضعاف الغارقة.

وقالت عالمة الجيولوجيا تانييلا كولا، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، إن عرض الجزيرة الجديدة يقدر بحوالي 100 متر وطولها نحو 400 متر، وتقع على بعد 120 مترا من جزيرة "لاتيكى" الصغيرة الغارقة.

وأضافت أن ثورة بركان تحت البحر الشهر الماضى استمرت لمدة 18 يوما، أدت إلى ظهور الجزيرة الجديدة، وذلك في منطقة معروف عنها أنها نشطة زلزاليا وبركانيا.

وأوضحت أن الجزيرة الجديدة تقع بين جزيرتي "كاو" و"لاتي"، ضمن مجموعة جزر "هاءباي" في المحيط الهادئ، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية، غازات تنطلق من البركان تحت الماء.

وفى وقت سابق، هز زلزالان قويان جزيرة تونجا بالمحيط الهادي، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن.

يذكر أن أرخبيل تونجا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهاديء تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90 % من زلازل العالم.

 

 


بركان

ثوران بركان

تونجا

المحيط الهادئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة