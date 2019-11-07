غرق جزيرة وظهور أخرى بعد ثوران بركان فى قاع المحيط الهادئ

نوكو الوفا (أ ش أ)

أفادت هيئة المسح الجيولوجى فى مملكة تونجا جنوبى المحيط الهادئ، بثوران بركان تحت الماء فى المحيط، ما أدى إلى إغراق جزيرة صغيرة، وظهور جزيرة أخرى أكبر بلغ حجمها ثلاثة أضعاف الغارقة.

وقالت عالمة الجيولوجيا تانييلا كولا، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، إن عرض الجزيرة الجديدة يقدر بحوالي 100 متر وطولها نحو 400 متر، وتقع على بعد 120 مترا من جزيرة "لاتيكى" الصغيرة الغارقة.

وأضافت أن ثورة بركان تحت البحر الشهر الماضى استمرت لمدة 18 يوما، أدت إلى ظهور الجزيرة الجديدة، وذلك في منطقة معروف عنها أنها نشطة زلزاليا وبركانيا.

وأوضحت أن الجزيرة الجديدة تقع بين جزيرتي "كاو" و"لاتي"، ضمن مجموعة جزر "هاءباي" في المحيط الهادئ، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية، غازات تنطلق من البركان تحت الماء.

وفى وقت سابق، هز زلزالان قويان جزيرة تونجا بالمحيط الهادي، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن.

يذكر أن أرخبيل تونجا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهاديء تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90 % من زلازل العالم.