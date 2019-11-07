سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة مكة المكرمة: نسعى للشراكة مع الشركات فى معرض بيزنكس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:59 م
غرفة مكة المكرمة: نسعى للشراكة مع الشركات فى معرض بيزنكس عضو غرفة مكة المكرمة مع محرر اليوم السابع
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف بسام وعظ الدين، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، أن الوفد السعودى يشارك فى معرض بيزنكس، للتعرف على المعروضات وما تقدمه الشركات العارضة من مصر.
 
وأضاف وعظ الدين لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة حريصة على معرفة أهم الماركات التى تقدمها الشركات العارضة، بهدف الشراكة معها وجذبها إلى مكة المكرمة وتوزيع منتجاتها هناك، موضحا أن المعرض متنوع ويضم مختلف المعروضات خاصة قطاع الأغذية والعقارات ومواد البناء .
 
وأشار إلى أننا حريصين أيضًا على عرض خطة تنمية مكة المكرمة 2022 وهى تنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وهى الرؤية التى يقودها سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
وأوضح أن مكة المكرمة فيها العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال عدة مجالات مختلفة وأهمها ما يخص قطاع الحج والعمرة، بجانب فرص كبيرة فى مجالات البنية الأساسية والصناعات الغذائية، والمجال العقاري، وغيرها من الفرص الهامة، وتنطلق اليوم فعاليات معرض بيزنكس بمشاركة مئات الشركات.

غرفة مكة المكرمة

معرض بيزنكس

الحج والعمرة

محمد وعظ الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة