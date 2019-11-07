غدا..ورشة عمل حول دور الإعلام فى مناهضة العنف ضد المرأة لـ"الأمم المتحدة والقومى للمرأة"

ينظم المجلس القومى للمرأة غداً الخميس، ورشة عمل للاعلاميين المعنيين بالتغطية الاعلامية لقضايا المرأة ، بعنوان " دور الاعلام فى مناهضة العنف ضد المرأة "، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا فى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وتستهدف عدداً من الصحفيات ومعدى برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الاسكندرية .

تتضمن ورشة العمل عرض أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والتعريف بمرصد المرأة المصرية وكيفية الاعتماد عليه للحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع المرأة المصرية ، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة ، و كيفية التعامل معها كأداة جماهيرية ذات تأثير علي الرأي العام .

كما تناقش ورشة العمل ايضاً الخلل المعلوماتى فى تناول قضايا العنف ضد المرأة ، وأدوات التعامل مع المعنفات في أثناء اللقاءات الإعلامية" سواء تليفزيون او راديو او صحافة لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات ، والاعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة.

هذا ويحاضر خلال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين فى موضوع ورشة العمل .