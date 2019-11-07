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طلاب بأقنعة يهتفون بشعارات المحتجين فى حفل تخرجهم بهونج كونج

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:02 ص
طلاب بأقنعة يهتفون بشعارات المحتجين فى حفل تخرجهم بهونج كونج طلاب هونج كونج
رويترز

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ردد طلاب من هونج كونج يضع كثير منهم أقنعة سوداء هتافات خلال حفل تخرجهم في الجامعة الصينية اليوم الخميس، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "حرروا هونج كونج، الثورة الآن".

وتحدى الطلاب حظرا على الأقنعة فرضته الحكومة الشهر الماضى فى محاولة لاحتواء الاضطرابات بالمدينة التي تحكمها الصين منذ أكثر من خمسة أشهر.

وهتف كثير من الطلاب وعددهم ألف طالب كانوا يرتدون أثواب التخرج الرسمية وهم يمشون إلى مكان الاحتفال بالقرب من بلدة شا تين مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالب المحتجين التى تشمل حق الاقتراع العام.

وبدأت المظاهرات احتجاجا على مشروع قانون ألغى لاحقا كان يقضى بتسليم المتهمين في جرائم جنائية إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم، لكنها اتسعت فيما بعد لتشمل المطالبة بالديمقراطية ووضع حد لتدخل الصين في الحريات بالمدينة وإجراء تحقيق مستقل في شكاوى باستخدام الشرطة للقوة المفرطة ومطالب أخرى.

وعلقت الجامعة الاحتفال بعد تسليم الشهادات، وقالت في بيان "نظرا للظروف الخاصة، دخل أشخاص مختلفون في جدالات وأخذوا يعبرون عن آرائهم بكتابات جرافيتى فى أنحاء الحرم الجامعي وتسببوا في تعطيل الاحتفال".

 


طلاب

هونج كونج

الجامعة الصينية

احتجاجات هونج كونج

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