سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مصنع بويات ودهانات بدون ترخيص ببرج العرب غرب الإسكندرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:21 م
ضبط مصنع بويات ودهانات بدون ترخيص ببرج العرب غرب الإسكندرية ضبط مصنع بويات ودهانات
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة حفاظا على الاقتصاد الوطنى.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة وحماده جودة رئيس الرقابة بشن حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع بويات ودهانات بدون ترخيص بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتم التحفظ على كمية مواد خام تقدر بثمانية أطنان مجهولة المصدر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

من جهه أخرى أعلن حى وسط الإسكندرية ،عن شن حملة للتفتيش علي عدد 24 منشأة متنوعة من حيث المخالفات البيئة، مخالفات التراخيص ، والاشغالات ، وذلك وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، وفي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ،وتطبيقا لقانوني البيئة والنظافة العامة

حيث شن حي وسط حملة شاملة مكبرة علي شوارع العطارين، حيث توجهت الحملة إلى شوارع الكنيسة اليونانية، الغرفة التجاريه، الفردى، النبى دانيال، وطلعت حرب ، وبمشاركة إدارات المتابعة ، الرصد البيئي، رخص المحلات ، اشغال الطريق، والإدارة العامة للرصد البيئى بمحافظة الإسكندرية.

وتم خلال الحملة المرور علي عدد 24 منشأه متنوعة، من محلات ، مطاعم ، مقاهي وتم حصر المخالفات البيئية ومخالفات التراخيص ، والاشغالات التي تم رفعها في الحال والتحفظ عليها.

 

 

 
 
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مصنع دهانات

مخالفات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة