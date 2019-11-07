ضبط مصنع بويات ودهانات بدون ترخيص ببرج العرب غرب الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة حفاظا على الاقتصاد الوطنى.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة وحماده جودة رئيس الرقابة بشن حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع بويات ودهانات بدون ترخيص بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتم التحفظ على كمية مواد خام تقدر بثمانية أطنان مجهولة المصدر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

من جهه أخرى أعلن حى وسط الإسكندرية ،عن شن حملة للتفتيش علي عدد 24 منشأة متنوعة من حيث المخالفات البيئة، مخالفات التراخيص ، والاشغالات ، وذلك وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، وفي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ،وتطبيقا لقانوني البيئة والنظافة العامة

حيث شن حي وسط حملة شاملة مكبرة علي شوارع العطارين، حيث توجهت الحملة إلى شوارع الكنيسة اليونانية، الغرفة التجاريه، الفردى، النبى دانيال، وطلعت حرب ، وبمشاركة إدارات المتابعة ، الرصد البيئي، رخص المحلات ، اشغال الطريق، والإدارة العامة للرصد البيئى بمحافظة الإسكندرية.

وتم خلال الحملة المرور علي عدد 24 منشأه متنوعة، من محلات ، مطاعم ، مقاهي وتم حصر المخالفات البيئية ومخالفات التراخيص ، والاشغالات التي تم رفعها في الحال والتحفظ عليها.