ضبط تاجرة أدوات منزلية محكوم عليها بـ25 سنة سجنا فى 39 قضية متنوعة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن النقيب أحمد مهران رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم ثان طنطا من ضبط تاجرة أدوات منزلية مقيم منطقة القرشي ثان طنطا، محكوم عليها فى 39 قضية متنوعة جزئي ومستأنف بإجمالي 25سنة سجن.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس وحدة تنفيذ الاحكام بقسم ثان طنطا، بإشراف العميد وائل الصيرفي رئيس قسم مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط المتهمة "منى.م.ا" 60 سنة، والمحكوم عليها فى 39 قضية متنوعة جزئي ومستأنف بإجمالي حبس 25سنة، وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.