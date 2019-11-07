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صور.. 793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:56 م
صور.. 793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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تابع الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، سير أعمال الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية، والتى يتنافس بها 793 طالبا وطالبة على عضوية 7 لجان بأنشطة الاتحاد الطلابى.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحرية مكفولة للطلاب في اختيار من يمثلهم، لافتاً إلي أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين للانتخابات وعددهم 436 طالبا و356 طالبة، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج اليوم بعد فرز الأصوات.

 

وأوضح  "مبارك"، أنه سوف تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، على أن تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم علي مستوى الكليات يوم الثلاثاء، بينما تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه علي مستوى الكليات يوم الأربعاء ، بينما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه علي مستوى الجامعة يوم الخميس 14 من نفس الشهر .

 

793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا (4)
793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 

 

793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا (5)
793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 

 

793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا (6)
793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 

 

793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا (1)
793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 

 

793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا (2)
793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 

 

793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا (3)
793 طالبا وطالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان باتحاد طلاب طنطا 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

انتخابات اتحاد طلاب جامعه طنطا

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