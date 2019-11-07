صور.. "ياسين التهامى" يُشعل احتفالات ليالى المولد النبوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أحيى شيخ المنشدين ياسين التهامى، ليالى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك فى احتفالية قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، وحضرها المئات من المريدين واتباع الطرق الصوفية.

وبادر عدد كبير من المشاركين فى الاحتفالية، للوقوف فى صفوف منتظمة لأداء الطقوس الابتهالية والانشادية لحلقات الذكر، وسط تجاوب كافة المشاركين، كما حرص عدد من السيدات للمشاركة فى الاحتفالية والاستماع لأناشيد ومديح "التهامى".

وأكد الدكتور محمد صلاح زايد، من أهالى قرية الكاجوج وراعى الاحتفالية، أن أهالى القرية يحرصون على إقامة هذه الاحتفالية بذكرى مولد النبوى الشريف، سنويا داخل ساحة الرسول الأعظم بالقرية ومنذ ما يزيد عن 30 سنة مضت، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تقام 11 ليلة يستقبلون خلالها الضيوف من شتى محافظات الصعيد والقاهرة.

وأضاف الدكتور أحمد الكلحي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، أن الاحتفال بمولد النبى يعد احتفاء وفرحا بذكرى مولده عليه أفضل الصلاة والسلام، موضحا بأن الإحتفال بذكري ميلاد الرسول هو احتفال شرعى نابع من السنة وواجب علي كل مسلم الاحتفاء بالشريعة الإسلامية.



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