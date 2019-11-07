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صور.. محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين الابتدائى النموذجى الأزهرى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:08 م
صور.. محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين الابتدائى النموذجى الأزهرى محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين
السويس - السيد فلاح

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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بزيارة إلي معهد الريان الابتدائي الأزهرى ومعهد ذو النورين الابتدائى النموذجي بمدينة العبور بحي الأربعين لتفقد أعمال التطوير التي تمت بالمعهدين في إطار الإهتمام الكبير بتطوير المعاهد الأزهرية .

وأثناء الزيارة تفقد محافظ السويس عددًا من الفصول الدراسية ومعامل الكمبيوتر لمتابعة سير العملية التعليمية للمراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية بداية من رياض الأطفال والمراحل الأخري.

وأثني محافظ السويس، علي التطويرالذي تم بالمباني والاهتمام الكبير بالعملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية مؤكدًا علي أهمية تغيير المفاهيم لدي الشباب والدور الحقيقي للأزهر الشريف في حياتنا والذي يعد نبراسا لنا في جميع المجالات والتأكيد علي وسطية الدين الإسلامي.

يأتي هذا الافتتاح بمناسبة احتفالات السويس بانتصارات 24 أكتوبر 1973 وذكري المولد النبوي الشريف .

رافق محافظ السويس، في الجولة كلا من الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس والعميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين ومديرى الإسكان والشركة القابضة والطرق وفريق الطوارئ والإدارات الهندسية بحي الأربعين وقيادات المنطقة الأزهرية بالسويس.

 

محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (1)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (2)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (3)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (4)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (5)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (6)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (7)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (8)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (9)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (10)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (11)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (12)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (13)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (14)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (15)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين (16)
محافظ السويس يتفقد معهدى الريان وذو النورين 

 


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