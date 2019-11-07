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صور.. محافظ السويس يتفقد إدارة ورش ديوان عام المحافظة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
صور.. محافظ السويس يتفقد إدارة ورش ديوان عام المحافظة محافظ السويس يتفقد إدارة الورش
السويس - السيد فلاح

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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لورش ديوان عام محافظة السويس بمنطقة حوض الروض بحي الأربعين لمتابعة سير العمل بها والتأكيد علي تشغيل جميع الورش الميكانيكية لصيانة وإصلاح معدات وسيارات المصالح الحكومية والمديريات.

وطلب محافظ السويس من العاملين بإدارة الورش بذل كل الجهد لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل وفتح المجال لاصلاح وصيانة سيارات المواطنين لتعزيز الموارد الداخلية للورش. 

رافق محافظ السويس في الجولة كلا من نائب المدير المالي والإداري بالمحافظة ومديري الطرق والصرف الصحي والورش والجراج وفريق الطوارئ والتدخل السريع ومشروع التدريب والصيانة بالمحافظة.

محافظ السويس يتفقد إدارة الورش (1)
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش 
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش (2)
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش 
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش (3)
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش 
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش (4)
محافظ السويس يتفقد إدارة الورش 

 


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