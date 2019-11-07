صور.. محافظ السويس يتفقد إدارة ورش ديوان عام المحافظة

السويس - السيد فلاح

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لورش ديوان عام محافظة السويس بمنطقة حوض الروض بحي الأربعين لمتابعة سير العمل بها والتأكيد علي تشغيل جميع الورش الميكانيكية لصيانة وإصلاح معدات وسيارات المصالح الحكومية والمديريات.