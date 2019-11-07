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صور.. شاهد احتفالات المدارس وقصور الثقافة جنوبي الأقصر بالمولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:37 م
صور.. شاهد احتفالات المدارس وقصور الثقافة جنوبي الأقصر بالمولد النبوى الشريف احتفالات المدارس وقصور الثقافة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنظيم احتفالات في المدارس بمختلف الصفوف التعليمية وفي قصر ثقافة إسنا، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي حلت على الأمة الإسلامية وسط أجواء من السعادة والمحبة بين الجميع، وذلك إحياءاّ لذكرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتم تنظيم ندوات تثقيفية بقصة وسيرة حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مناسبة مولده الشريف، في قصر ثقافة إسنا جنوبي المحافظة، كما تم تنظيم حفلات بأناشيد دينية وأغاني في ذكرى المولد النبي، داخل مدرسة سيدي الخضري الإبتدائية، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإبتدائية، ومدرسة الشهيد عبد الستار، ومدرسة الثانوية الفنية للتمريض، وغيرها من مدارس مدينة إسنا.و

استضافت المدارس خلال حفلات المولد النبوي الشريف، قيادات إدارة أوقاف مدينة إسنا، بقيادة الشيخ منصور صقر مدير الإدارة العامة لأوقاف إسنا، وتقديم كلمات وقصة حياة الرسول للطلبة والتلاميذ في المدارس من كل من الشيخ محمد زنط، والشيخ منصور صقر من رجال الأوقاف، وذلك بحضور كل من فتحي أبو الوفا مدير الإدارة التعليمية بإسنا، ومحسن محمد نائب مدير الإدارة التعليمية، ومديري تلك المدارس والمعلمين داخلها، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين التلاميذ والطلبة بالمولد النبوي الشريف.

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