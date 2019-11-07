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صور.. رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الانتخابات الطلابية بعدد من الكليات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:52 م
صور.. رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الانتخابات الطلابية بعدد من الكليات رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الانتخابات الطلابية بعدد من الكليات
الفيوم رباب الجالى

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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم الخميس 7/11/2019 سير عملية التصويت في انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية بالكليات حيث تفقد سير عملية التصويت بلجان كلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة كما تفقد سيادته عددًا من اللجان الانتخابية بكلية العلوم.

 

وأكد شديد حرص الجامعة على إدارة العملية الانتخابية بشفافية شديدة من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية مشيدا بالإقبال الشديد من جانب الطلاب على لجان التصويت وعلى الوعي الانتخابي لديهم واجباتهم وحقوقهم داخل الجامعة وأضاف سيادته أن العملية الانتخابية مستمرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً وبعد ذلك ستتم أعمال الفرز وإعلان النتائج.

 

يذكر أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 968 طالبا وطالبة وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تلقي وفحص الطعون المقدمة من الطلاب المستبعدين من الترشح والبالغ عددها 25 طعن حيث تم رفض جميع الطعون لعدم انطباق شروط الترشيح عليها.

 

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الفيوم

محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

انتخابات الاتحادات الطلابية

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