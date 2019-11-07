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صور.. حملة لإزالة الإشغالات بكورنيش مرسى مطروح وداخل مدينة العلمين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:52 م
صور.. حملة لإزالة الإشغالات بكورنيش مرسى مطروح وداخل مدينة العلمين حملة الإزالة
مطروح – حسن مشالي

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شن مجلس مدينة مرسى مطروح ومجلس مدينة العلمين، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات بكورنيش مرسى مطروح وشوارع مدينة العلمين.

ونظم مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة وإشغالات الطريق بكورنيش المدينة، تحت إشراف السيد خلف نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة ومسئولى الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وقال رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه تم معاينة وفحص الأوراق الخاصة بتصاريح  الأكشاك بكورنيش المدينة، وتبين عدم وجود تراخيص لعدد منها، وتم إزالة الأكشاك المخالفة، لمنع إشغالات الطريق وإعاقة حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع والميادين.

ووجه رئيس المدينة لأصحاب المحال التجارية، بعدم إشغال الطريق، والتعاون مع مجلس المدينة لمنع حدوث تكدس للسيارات بالشوارع وفتح الرصيف لسير المواطنين والحفاظ على المظهر والشكل الحضارى للمدينة.

كما نظم مركز ومدينة العلمين، برئاسة رضا جاب الله، حملة لإعادة الانضباط للشارع ورفع الإشغالات من على الأرصفة وإزالة التعديات أمام المحلات والمقاهي، وتحرير محاضر بالمحالفات وتحصيل الغرامات الفورية.

 

حملة لإزالة الإشغالات (7)
حملة لإزالة الإشغالات (7)

 

حملة لإزالة الإشغالات (8)
حملة لإزالة الإشغالات (8)

 

حملة لإزالة الإشغالات (9)
حملة لإزالة الإشغالات (9)

 

حملة لإزالة الإشغالات (10)
حملة لإزالة الإشغالات (10)

 

حملة لإزالة الإشغالات (11)
حملة لإزالة الإشغالات (11)

 

حملة لإزالة الإشغالات (6)
حملة لإزالة الإشغالات (6)

 


محافظة مطروح

ازالة الاشغالات

مدينة مرسى مطروح

الباعة الجائلين

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