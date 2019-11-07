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صندوق تحيا مصر: 500 عملية أسبوعيا لعلاج المياه البيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:43 ص
صندوق تحيا مصر: 500 عملية أسبوعيا لعلاج المياه البيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر  أن  القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة  تواصل عملها  لإجراء الكشف الطبى عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، فى محافظات الشرقية، بني سويف، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط وكفر الشيخ، ضمن ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التى تشمل  15 محافظة هى السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ.

وقال تامرعبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 147 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية خلال المرحلة الأولى من المبادرة وتوفير النظارات الطبية والعلاج والعمليات الجراحية مجانا و أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع  نحو  1000  مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 500 عملية اسبوعيا من خلال 7 مستشفيات مشاركة فى المبادرة  حتى الآن على مدار اليومين.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة  ومؤسسة راعى مصر ومؤسسة مصر بلا مرض.

فى ذات السياق  يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية، لإجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على أربعة مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ.

وتم التنسيق مع  المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي، كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التى تكفل تلافى الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.  

ووفر الصندوق  5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون فى خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118
 

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (1)
القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (1)

 

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (2)
القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (2)

 

 

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (3)
القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (3)

 

 

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (4)
القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (4)

 

 

القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (5)
القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة (5)

 









 


صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

عمليات المياة البيضاء

مبادرة نور حياة

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