سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق الراجحى ريت يستحوذ على عقار جديد بالرياض بقيمة 163 مليون ريال

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:32 م
صندوق الراجحى ريت يستحوذ على عقار جديد بالرياض بقيمة 163 مليون ريال بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة الراجحى المالية، عن إتمام صندوق الراجحى ريت، عملية الاستحواذ على عقار جديد وهو مستشفى أن أم سى التخصصى السلام بقيمة شرائية تبلغ 163.77 مليون ريال سعودى، تم تمويله من خلال تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية لصالح صندوق الراجحى ريت.
 
ويضم مبنى مستشفى متخصص حديث متعدد التخصصات يحتوى على 100 سرير يقع فى الرياض، التخصصات الرئيسية هى أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الباطنية، قسم الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة، يتكون من مبنى مستقل يحتوى على طابقين أرضيين و6 طوابق علوية.
 
وبحسب بيان لبورصة السعودية، فان العقار مؤجر بالكامل على شركة مجموعة السلام الطبية بمبلغ إيجار سنوى وقدره 11.64 مليون ريال سعودى ويزداد الإيجار السنوى بنسبة 5%  كل خمس سنوات.
 
تبلغ مدة عقد الإيجار مع شركة مجموعة السلام الطبية 15.75 سنة ابتداءً من 1 إبريل 2018 وتم التنازل عن عقد الايجار لصالح صندوق الراجحى ريت، كذلك يحتوى المبنى على كل من محل نظارات طبية وكافيتيريا بإجمالى قيمة إيجارية 70 الف ريال سعودي، كذلك ترتفع قيمة الإيجار للمحلات المذكورة بنفس شروط عقد تأجير المستشفى، وبالتالى تبلغ القيمة الإيجارية السنوية للعقار 11.71 مليون ريال سعودي
 
وتوقعت الشركة، أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالى المستقبلى لصندوق الراجحى ريت، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة فى عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذى تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.
 

الراجحى المالية

صندوق الراجحى ريت

مستشفى أن أم سى التخصصى

بورصة السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرهان يبحث مع رئيس مجموعة "الراجحى" استثماراتها فى السودان

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 04:26 م

مصادر: الراجحى والغرير تتطلعان لشراء مطاحن دقيق من مؤسسة الحبوب السعودية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:09 م

البورصة السعودية ترتفع بقيادة الراجحى وصعود أسواق أخرى فى المنطقة

الأحد، 06 يناير 2019 08:41 م

جلسة خضراء للبورصات الخليجية.. ارتفاع المؤشر السعودى لأعلى وتيرة فى 25 جلسة مدفوعا بمكاسب سهم الراجحى.. والأسهم القيادية تقود سوق دبى لمواصلة صعودها.. وقطاعات الاستثمار والبنوك تصعد ببورصة البحرين

الأحد، 06 يناير 2019 04:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة