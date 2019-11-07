صندوق الراجحى ريت يستحوذ على عقار جديد بالرياض بقيمة 163 مليون ريال

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة الراجحى المالية، عن إتمام صندوق الراجحى ريت، عملية الاستحواذ على عقار جديد وهو مستشفى أن أم سى التخصصى السلام بقيمة شرائية تبلغ 163.77 مليون ريال سعودى، تم تمويله من خلال تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية لصالح صندوق الراجحى ريت.

ويضم مبنى مستشفى متخصص حديث متعدد التخصصات يحتوى على 100 سرير يقع فى الرياض، التخصصات الرئيسية هى أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الباطنية، قسم الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة، يتكون من مبنى مستقل يحتوى على طابقين أرضيين و6 طوابق علوية.

وبحسب بيان لبورصة السعودية، فان العقار مؤجر بالكامل على شركة مجموعة السلام الطبية بمبلغ إيجار سنوى وقدره 11.64 مليون ريال سعودى ويزداد الإيجار السنوى بنسبة 5% كل خمس سنوات.

تبلغ مدة عقد الإيجار مع شركة مجموعة السلام الطبية 15.75 سنة ابتداءً من 1 إبريل 2018 وتم التنازل عن عقد الايجار لصالح صندوق الراجحى ريت، كذلك يحتوى المبنى على كل من محل نظارات طبية وكافيتيريا بإجمالى قيمة إيجارية 70 الف ريال سعودي، كذلك ترتفع قيمة الإيجار للمحلات المذكورة بنفس شروط عقد تأجير المستشفى، وبالتالى تبلغ القيمة الإيجارية السنوية للعقار 11.71 مليون ريال سعودي

وتوقعت الشركة، أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالى المستقبلى لصندوق الراجحى ريت، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة فى عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذى تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.