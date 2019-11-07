صحة دبى توقع 4 اتفاقيات مع مستشفيات استعداداً لـ"إكسبو 2020"

محمد عبد المجيد

أبرمت هيئة الصحة فى دبى، ضمن استعداداتها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لاستقبال " إكسبو 2020 دبى"، أربع اتفاقيات مع القطاع الصحى .

و وفقا لما نشرته موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن بيان صادر عن الصحة، وقع الاتفاقيات عن الهيئة المدير التنفيذى لمؤسسة دبى للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، مع كلٍّ من مديرى المستشفيات الأربعة.

وتقضى الاتفاقيات الأربع، بدعم جهود هيئة الصحة فى دبى، الرامية إلى توفير مناخ صحى آمن لرواد "إكسبو"، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة فى التعامل مع أى حالات طارئة محتملة.