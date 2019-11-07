سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحة دبى توقع 4 اتفاقيات مع مستشفيات استعداداً لـ"إكسبو 2020"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:20 م
صحة دبى توقع 4 اتفاقيات مع مستشفيات استعداداً لـ"إكسبو 2020" إكسبو 2020
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أبرمت هيئة الصحة فى دبى، ضمن استعداداتها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لاستقبال "إكسبو 2020 دبى"، أربع اتفاقيات مع القطاع الصحى .
 
و وفقا لما نشرته موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن بيان صادر عن الصحة، وقع الاتفاقيات عن الهيئة المدير التنفيذى لمؤسسة دبى للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، مع كلٍّ من مديرى المستشفيات الأربعة.
 
وتقضى الاتفاقيات الأربع، بدعم جهود هيئة الصحة فى دبى، الرامية إلى توفير مناخ صحى آمن لرواد "إكسبو"، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة فى التعامل مع أى حالات طارئة محتملة.
 

الامارات

دبى

صحه دبى

اكسبو 2020

الرعايه الصحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة