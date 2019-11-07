شعاع كابيتال تبيع شركتها للسمسرة فى الإمارات مقابل 98.5 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية بيع شركة شعاع للأوراق المالية التابعة لها فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل 98.5 مليون درهم إماراتى، وذلك بعد الحصول على موافقتها التنظيمية.