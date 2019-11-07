شعاع كابيتال تبيع شركتها للسمسرة فى الإمارات مقابل 98.5 مليون درهم

أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية بيع شركة شعاع للأوراق المالية التابعة لها فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل 98.5 مليون درهم إماراتى، وذلك بعد الحصول على موافقتها التنظيمية.
ورجحت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، أن ينعكس إكمال الصفقة إيجاباً على نتائج الشركة المالية للربع الرابع، وستقوم الشركة باستثمار حصيلة البيع فى أنشطتها الرئيسية خلال المرحلة القادمة، منوهة إلى أن عملية البيع لا تشمل أعمال الوساطة فى مصر.
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