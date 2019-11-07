سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة "لوفتهانزا" تلغى آلاف الرحلات بسبب إضراب المضيفين حتى ظهر الجمعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:56 م
شركة "لوفتهانزا" تلغى آلاف الرحلات بسبب إضراب المضيفين حتى ظهر الجمعة شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، إلغاء 1300 رحلة داخلية وخارجية اليوم، الخميس، من وإلى مطارات ألمانية بسبب إضراب تحذيري دعت إليه نقابة المضيفين الجويين UFO ويستمر 48 ساعة.

وقالت الشركة ، إن الإضراب الذي بدأ اليوم، ويستمر حتى ظهر غد الجمعة، سيشمل مطارات ألمانية دولية تقع أبرزها في مدن فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ ودوسولدورف، وسيتسبب بتعطيل حركة 180 ألف مسافر.

من جانبها، أصرت النقابة على تنظيم الإضراب رغم لجوء "لوفتهانزا" إلى القضاء أمس الأربعاء، من أجل إحباطه، مؤكدة أنها لن تتنازل عن مطالبها وبينها رفع أجور 21 ألف موظف ينضوون تحت مظلتها، وتحسين ظروف عملهم.

وهددت النقابة بتوسيع دائرة الإضراب ليشمل مزيدا من المطارات والشركات التابعة لـ"لوفتهانزا" مثل "يورو وينغز" و"صن إكسبرس" إذا لم تستجب الشركة لمطالب موظفيها.

وفشلت "لوفتهانزا" أمس في انتزاع قرار قضائي أصدرته محكمة العلاقات المهنية في فرانكفورت يجبر النقابة على إلغاء الإضراب.


شركة الطيران الألمانية

لوفتهانزا

مطارات ألمانية

نقابة المضيفين الجويين

مطارات ألمانية دولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لوفتهانزا تلغى 1300 رحلة جوية غدا وبعد غد بسبب إضراب المضيفين فى ألمانيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:20 م

شركة لوفتهانزا تحث ركابها بدفع مبالغ إضافية مقابل وقود مستدام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:49 م

لوفتهانزا الألمانية تلغى 60 رحلة يوميا بسبب إغلاق مطار فرانكفورت

الخميس، 18 أكتوبر 2018 09:32 ص

لوفتهانزا الألمانية تؤكد شراء 122 طائرة A320neo و273 من طراز A320ceo

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:33 ص

إضراب مطارات ألمانية يدفع شركة لوفتهانزا لإلغاء 800 رحلة جوية الثلاثاء

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:58 م

رئيس "لوفتهانزا": توقيع اتفاق شراء شركة طيران "إير برلين" المفلسة اليوم

الخميس، 12 أكتوبر 2017 11:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة