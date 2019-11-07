سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. مظاهرات تشيلى تدخل يومها الـ20.. وحرب شوارع فى سانتياجو

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:15 م
شاهد.. مظاهرات تشيلى تدخل يومها الـ20.. وحرب شوارع فى سانتياجو جانب من الاحتجاجات فى تشيلى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحولت أحياء فى العاصمة التشيلية سانتياجو الى ساحات حرب جراء الاشتباكات بين المحتجين والشرطة فى الأيام الأخيرة، ووصلت الاحتجاجات التشيلية التى بدأت منذ 20 يوما  إلى المناطق الثرية فى العاصمة التشيلية ، سانتياجو، وقام مئات المتظاهرين الغاضبين بمسيرة فى حى لاس كونديس، والتقوا فى مركز كوستانيرا التجارى، الذى يعتبر الأكبر فى أمريكا الجنوبية وأيقونة التقدم الاقتصادى التشيلى، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المحتجين أمام مركز كوستانيرا فى سانتياجو ، حيث تجمع أكثر من 150 شخص خارج المركز التجارى.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ عودة الديمقراطية فى عام 1990 ،تتجمع المظاهرات الاجتماعية فى هذه الساحة للتقدم نحو الغرب حيث مقر الحكومة، قصر مونيدا، ولكن فى الأيام الأخيرة،قرر سكان سانتياجو تغيير المسار والسير شرقا نحو الأحياء الثرية.

 

كما كانت هناك دعوات للتجمع أمام مقر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC) ، وهى وكالة فنية تابعة للأمم المتحدة ، يمثل مقرها فى بلدية فيتاكورا الحصرية واحدة من أكبر الأيقونات المعمارية فى المدينة.

وكان  بالرئيس سيباسيتيان ينيرا أعلن أمس الأربعاء أن حكومته "ليس لديها ما تخفيه" فيما يتعلق بالمزاعم حول ارتكاب الشرطة إساءات مزعومة بحق المتظاهرين ضد حكمه تشمل القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية.

ويقول مدعون عامون إن 5 من بين 20 حالة وفاة مسجلة خلال الاحتجاجات يُعتقد انها حصلت على أيدى رجال الأمن.

وتدفق مئات الطلاب على مناطق قرب هذا المركز وقاموا بسرقة صيدلية ومصرفين واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، ما أدى الى توقف حركة المرور.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتشهد تشيلي التى كانت تعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا فى أمريكا اللاتينية، منذ 18 أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعى غير مسبوقة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا ونحو 1200 جريح.

وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو فى العاصمة قد أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعى.


تشيلى

احتجاجات

سانتياجو

رئيس تشيلى

سيباستيان بينيرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشيلى.. الرئيس بينيرا يدافع عن الشرطة المتهمة بالعنف ضد المتظاهرين المدنيين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:00 ص

تشيلى.. حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى شوارع سانتياجو

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:34 ص

تشيلى ..أكثر من 20 قتيلا و1200 مصابا و7000 معتقلا حصيلة الاحتجاجات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:32 ص

صور.. استمرار التظاهرات فى تشيلى بعد إعلان الرئيس عدم استقالته

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص

اندلاع احتجاجات عنيفة فى تشيلى بعد إعلان الرئيس عدم استقالته

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة