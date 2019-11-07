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شاهد.. فيديو نادر لمقاتلة "سوخوى" تهبط على حاملة طائرات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:24 م
شاهد.. فيديو نادر لمقاتلة "سوخوى" تهبط على حاملة طائرات هبوط مقاتلة على متن حاملة طائرات
وكالات الأنباء

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نشرت إدارة صناعة الطائرات فى روسيا على شبكة الإنترنت فيديو نادرا، يظهر لحظة هبوط مقاتلة على متن حاملة طائرات.

وحسب موقع سبوتنيك، يمثل هذا المشهد حدثا ذا أهمية كبرى فى تاريخ الطيران العسكرى، فلأول مرة هبطت طائرة مقاتلة روسية على متن حاملة الطائرات.

ووقع هذا الحدث فى الأول من نوفمبر من عام 1989، عندما هبطت مقاتلة "سو-27كا" التي تغير اسمها في وقت لاحق إلى "سو-33" على متن سفينة حربية اسمها "تبليسي" وهي حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" حاليًا.

وكانت النسخة البحرية من مقاتلة "سو-27" قد أنجزت أكثر من 300 رحلة اختبارية. ويقول الطيار فيكتور بوجاتشوف الذى قاد تلك الطائرة إنه قام بالهبوط على متن السفينة فى البحر تنفيذا لأمر فجائى غير متوقع، إذ لم يعرف أحد من قبل أنه يتعين عليه أن يهبط على متن السفينة فى البحر.

وبعد ساعات أصبحت مقاتلة "ميج-29كا" أول طائرة أقلعت من سفينة "كوزنيتسوف".


سوخوى

حاملة طائرات

روسيا

مقاتلة سو

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