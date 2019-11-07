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شاطئ «البيض» .. شاهد ظاهرة فريدة لكرات الثلج فى فنلندا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:13 م
شاطئ «البيض» .. شاهد ظاهرة فريدة لكرات الثلج فى فنلندا ثلوج الشاطئ تشكلت على هيئة سلال من البيض
كتبت: نهال طارق

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رصدت شبكة سى إن إن، ظاهرة جديدة على سكان فنلندا ، بعدما شكلت الأمواج فى إحدى الجزر عند ارتطامها بالثلوج التى فى طريقها للذوبان كرات من الثلج تراكمت كسلال من البيض.

وقالت الشبكة الأمريكية فى تقرير لها الخميس، إن المظهر الجذاب دفع كثيرين لزيارة تلك الجزيرة الواقع فى خليج بوثنيا الذى يفصل فنلندا والسويد أقصى شمال بحر البلطيق، وذلك رغم الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة.

كرات الثلج فى فنلندا
كرات الثلج فى فنلندا

 

تتراكم كرات الثلج الشبيهة بالبيض على شاطئ فى فنلندا الأمر الذى يسعد الناس الذين تحدوا البرد لزيارة الجزيرة.

وقال تاريا تيرنتجيف إحدى المسافرين الذين قصدوا تلك المنطقة لشبكة سي إن إن ، إن كرات الثلج الغريبة ظاهرة مدهشة لم تراها من قبل مشيرة ان الشاطئ مليئا بها بشكل لافت.

ويعيش تيرنتجيف على بعد حوالي 35 ميلًا في أولو وقاد سيارته لمدة 30 دقيقة بالعبّارة من البر الرئيسي إلى الجزيرة لأنه مكان جميل، على حد قوله.

 

ووفقا لتقرير سي ان ان تتشكل كرات الثلج هذه عندما ترتطم المياه بالقرب من طبقة من الجليد الذائب على الشاطئ، وتلتصق طبقات الجليد الرفيعة مع بعضها البعض وتتراكم في الماء شديد البرودة وعندما تصل الأمواج إلى الشاطئ فإنها تؤدي إلى دوران الجليد في مكانه مما يجعلها في شكل كرات صغيرة.

 

 


فنلندا

فصل الشتاء

ظواهر طبيعية

شاطئ هاليوتو

ذوبان الجليد

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