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سيمنس تتوخى الحذر بشأن 2020 بعد نتائج تفوق التوقعات فى الربع الرابع من العام

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:05 ص
سيمنس تتوخى الحذر بشأن 2020 بعد نتائج تفوق التوقعات فى الربع الرابع من العام مؤشر - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة سيمنس الألمانية اليوم الخميس إنها تتوقع ضعف الاقتصاد العالمى فى الاثنى عشر شهرا المقبلة بعدما حققت الشركة الصناعية نتائج تفوق التوقعات فى الربع الأخير من العام.

وذكرت الشركة التي تقوم بصناعة قطارات وتوربينات إنها تتوقع أن تظل بيئة الاقتصاد الكلي "فاترة" في العام المقبل مشيرة إلى مخاطر جيوسياسية واقتصادية.

وزادت أرباح التشغيل الصناعية لسيمنس 20 بالمئة إلى 2.64 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأن تحقق الشركة 2.33 مليار يورو.

وخلال الربع الرابع، زادت طلبيات سيمنس أربعة بالمئة إلى 24.71 مليار يورو وزادت الإيرادات ثمانية بالمئة إلى 24.52 مليار يورو وكلاهما تجاوز توقعات المحللين.

وسجلت الشركة هامش ربح تشجيليا، باستثناء تكاليف الانقطاع، بنسبة 11.5 بالمئة خلال سنتها المالية 2019 وهو في نطاق الهدف الذي حددته الشركة بين 11 و12 بالمئة.

وخلال الربع الأخير من العام، زادت إيرادات الشركة بفعل نمو أنشطتها للبنية التحتية الذكية التي تصنع منتجات لتشغيل المباني آليا ووحدة سيمنس هيلثنيرز التي تصنع معدات طبية وتملك سيمنز حصة 85 بالمئة بها.

لكن قطاع الصناعات الرقمية المهم في سيمنس تباطأ حيث طغى ضعف الطلب على معدات تشغيل المصانع آليا وأجهزة التحكم في الحركة على نمو البرمجيات الإلكترونية الصناعية.

وتراجعت الطلبيات في هذا القطاع اثنين بالمئة خلال الربع الأخير حيث تفوق تراجع في آسيا وأوروبا على زيادة في الأمريكتين.

 


شركة سيمنس

معدات طبية

الاقتصاد العالمى

ارباح

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