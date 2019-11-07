سعر سلة خامات "أوبك" يستقر عند 62.39 دولارا للبرميل

كتبت – مروة الغول

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك" الیوم الخمیس ان سعر سلة خاماتھا تراجع امس بواقع 18 سنتا لیستقر عند 39ر62 دولارا للبرمیل مقارنة ب 57ر62 دولارا الثلاثاء الماضي.

وأشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 43ر52 دولارا للبرمیل.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا في مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وكان وزراء نفط من داخل وخارج (أوبك) اتفقوا في الثاني من شھر یولیو الماضي على تمدید قرار بخفض الانتاج لفترة إضافة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020.

وتھدف الدول الاعضاء في "أوبك" من خلال القرار إلى تأكید تركیزھا على العوامل الأساسية والتزامھا بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجین والمستھلكین والاقتصاد العالمي.

ویقضي الاتفاق المبرم بین وزراء نفط "أوبك"ومنتجین مستقلین بان تخفض المنظمة انتاجھا بواقع 800 ألف برمیل یومیا اي بنسبة5ر2 بالمئة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة.

كما ستقلص الدول ال11 من خارج (أوبك) مستویات انتاجھا بواقع 400 ألف برمیل یومیا اي بنسبة 2 %من انتاج كل منھا.