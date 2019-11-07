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سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 18 سنتا ليسجل 47ر63 دولار

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:00 م
سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 18 سنتا ليسجل 47ر63 دولار حقل نفط
كتبت – مروة الغول

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ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 18 سنتا لیبلغ 47ر63 دولار في تداولات أمس الأربعاء مقابل 29ر63 دولار في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة .

وفي الاسواق العالمية أنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات منخفضة 22ر1 دولار لیبلغ عند التسویة 74ر61 دولار للبرمیل وانخفضت عقود خام القیاس الامریكي غرب تكساس الوسیط 88 سنتا لیسجل عند التسویة 35ر56 دولار للبرمیل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وجاء ارتفاع  أسعار النفط اليوم الخميس، وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.


النفط

اسعار النفط

سعر برميل النفط الكويتي

الكويت

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