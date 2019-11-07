سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الخميس 7-11-2019

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:07 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 7-11-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.78 جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

يورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.81 جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء.

17.92جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.78جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.86 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.

يورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.76 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.97 جنيه للشراء.

18.10جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.76 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 6-11-2019

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:27 ص

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-11-2019

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:57 ص

سعر اليورو اليوم الاثنين 4-11-2019

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:53 ص

سعر اليورو اليوم الأحد 3-11-2019

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة