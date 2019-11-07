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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-11-2019

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:06 ص
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-11-2019 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 7-11-2019 ، حيث سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.28   جنيه للشراء.

4.32   جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.27   جنيه للشراء.

4.31  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.27   جنيه للشراء.

4.31  جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.22  جنيه للشراء.

4.35  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.26  جنيه للشراء.

 4.31جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.26  جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.


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