سبوتنك: قطر تعهدت بتحديث وتطوير قاعدة العديد العسكرية الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة سبوتنك الروسية إن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء القطرى ووزير الدفاع خالد العطية الذى يزور واشنطن، بشأن تحديث قاعدة العديد، وفقا لما صرح به المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان.

وقال هوفمان إن إسبر والعطية ناقشا عدد كبير من القضايا الأمنية والدفاعية منها تعهد قطر بتحديث وتطوير البنية التحتية لقاعدة العديد الجوية.

وأشار إلى أن اللقاء بين المسئولين تم فى وزارة الدفاع الأمريكية. فى المقابل، أكد إسبر على التزام الولايات المتحدة بالشراكة المستمرة مع الدوحة حول عدد من المبادرات منها التبادلات العسكرية والتحسين فى العمل المشترك بين جيشين البلدين، بحسب المتحدث.

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فإن القاعدة الموجودة جنوب غرب الدوحة يوجد بها 13 ألف من القوات الأمريكية. وكان بومبيو قد وقع فى وقت سابق مذكرة تفاهم مع قطر لتوسيع الوجود العسكرى الأمريكى فى العديد. وتعتبر تلك القاعدة الأكبر للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. وأصبحت القاعدة الجوية مقرا للقيادة المركزية للقوات الجوية الامريكية فى الشرق الأوسط ومركز عمليات للتحالف ضد داعش.

واشارت تقارير العام الماضى للإعلام الأمريكى إلى أن قطر ستدفع 1.8 مليار دولار لتحديث القاعدة.