رويترز: هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وتحتل المركز الثانى كأضعف العملات

ذكرت وكالة رويترز إن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية سوف يرتفع خلال الفترة القادمة ، موضحة أنه من المتوقع إنخفاض سعر الليرة التركية ليصبح بعد شهر 5.80 ليرة للدولار، و6 ليرة للدولار بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهور سوف يصبح سعر الليرة 6.233 للدولار بينما سيصبح بعد 12 شهر 6.415 ليرة للدولار الواحد.
ويتوقع الخبراء ، إنخفاض قيمة الليرة لتصل إلى 6.30 ليرة للدولار الواحد بعد 12 شهر وفقاً لإستبيان شهر أكتوبر ، ووفقاً لما نقلتة World of Bosses، فإن قيمة الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 8 فى المائة تقريباً وفقاً لإستبيان رويترز.
ومن المتوقع أن تحتل المركز الثانى بحلول نهاية عام 2019 فى قائمة أضعف العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتينى الذى تزعزع خلال الأزمة المالية الأرجنتينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة