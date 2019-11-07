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رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط تعود لنشاطها بقرارات جديدة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:18 م
رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط تعود لنشاطها بقرارات جديدة اجتماع الكليات اللاهوتية
سارة علام

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اختتمت رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط، اجتماعها النظامي الثاني بضيافة الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك بالمعادي، أمس

وكان الاجتماع الأول للرابطة التي توقفت أنشطتها لأكثر من عشرة أعوام قد عقد في مايو الماضي، حيث التقى عمداء ومديرون وممثّلون لكلّيات ومعاهد اللاهوت من مصر ولبنان وسوريا والعراق في مركز القديس أغسطينوس في لبنان.

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيب من البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندريّة للأقباط الكاثوليك، ثم كلمة مجلس كنائس الشرق الأوسط ألقاها ممثل الأمينة العامة د. ثريا بشعلاني الأمين العام المشارك والقسّ رفعت فكري ، تلتها كلمة للأمين التنفيذي المشارك للرابطة الأب الدكتور بيشوي حلمي، ثم كلمة لعميد كليّة المعادي الأب بيشوي رسمي.

 

وعلى مدى يومين، بحث المجتمعون في النظام الداخلي للرابطة والتحضيرات للجمعيّة العامة وغيرها من الأمور التنظيميّة، وخرج الاجتماع بعدة قرارات أبرزه إقرار التعديلات الواردة في معظم المواد الواردة في النظام الداخلي (Bylaws)، لا سيّما تلك المتعلّقة بهويّة الرابطة وصياغة أهدافها وشروط العضويّة وهيكليّتها وماليّتها وعلاقتها مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، على أن يتمّ متابعة هذه النقطة الأخيرة مع أمين عام المجلس على ضوء نظامه وأهدافه وآليات عمله.

 

أما البند الثاني فتضمن إعادة إحياء لجنة الطلاب ابتداء من نوفمبر 2019، وإطلاق البرامج المناطقية لدول مصر ومنطقة لبنان وسوريا والعراق، وتأسيس مركز لتبادل خبرات الأساتذة حول التعليم اللاهوتي في إطار التوجّه المسكوني بين الكنائس عام 2020.

إضافة إلى ذلك تقرر أيضا لقاء الطلاب ممثّلي جميع الكليّات والمعاهد الأعضاء في الرابطة (إثنان عن كل كليّة) على مدى خمسة أيام في 2020، على أن يعقد اجتماع نظامي للرابطة من 15 حتى 18 فبراير 2020 في لبنان، كما تمت  الموافقة على الموازنة والعمل على تأمين المصادر الماليّة لنشاطات الرابطة ورسالتها.

 

فيما زار المجتمعون الكليّة الكاتدرائيّة المرقسيّة للأقباط الأرثوذكس في العباسيّة، وكلية اللاهوت الإنجيلية بمصر في القاهرة


 

 


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