رئيس وزراء باكستان يرحب باتفاق الرياض من أجل إحلال السلام فى اليمن

كتب محمد تهامى زكى

رحب عمران خان، رئيس الوزراء الباكستانى، بمبادرة اتفاق الرياض التاريخى، الذى تم التوصل إليه حكومة اليمن والمجلس الانتقالى الجنوبى فى العاصمة الرياض، من أجل إحلال السلام فى اليمن.

ووصف خان، اتفاق الرياض بخطوة حاسمة ومهمة تجاه الحل السياسى والسلام الدائم فى اليمن. وقال خان، فى تغريده عبر حسابه على تويتر، إن باكستان ترحب بإبرام اتفاق الرياض التاريخى نتيجة لمبادرة القيادة السعودية والإماراتية، وأضاف بأننا نؤمن بأن الاتفاق يعتبر خطوة حاسمة ومهمة تجاه الحل السياسى والسلام الدائم فى اليمن.