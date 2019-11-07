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رئيس مصلحة الرى يتابع أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:13 م
رئيس مصلحة الرى يتابع أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية
كتبت أسماء نصار

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زار المهندس محمود  السعدى رئيس مصلحة الرى المركز الثقافى  لعلوم المياه بالقناطر الخيرية يرافقه الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التليميترى وشئون الرصد والمعلومات والاملاك بالوزارة لمتابعة أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمركز.

ويحتوى المركز على نماذج لمشروعات الري القديمة والحديثة، ونماذج خشبية منقولة من متحف الرى القديم والذى يعود تاريخ إنشائه لعام 1929، كما تتناول المكونات المتحفية مسيرة الإبداع فى تاريخ الرى بمصر منذ تولى على باشا مبارك أول وزارة لـ"الرى".

ويضم المركز صالات عرض متطورة، ومختلف النماذج الطبيعية، والمجسمة والمصورة، وصور وخرائط لمشروعات الري والصرف فى مصر منذ عهد الفراعنة حتى الآن وطريقة إنشائها والجهود التى بذلها محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة فى توفير المياه لدلتا مصر وعدم التفريط فيها حتى لا تهدر وتصب فى البحر المتوسط.

وكانت وزارة الرى قد انتهت من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.


رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (1)

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (1)

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (2)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (2)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (3)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (3)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (4)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (4)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (5)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية (5)

 





 


اسبوع القاهرة للمياه

الاطفال

القناطر الخيرية

علوم المياه

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