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رئيس مدينة مرسى علم يلتقى بالتجار لمناقشة تخفيض الأسعار.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:37 م
رئيس مدينة مرسى علم يلتقى بالتجار لمناقشة تخفيض الأسعار.. صور لقاء رئيس المدينة مع التجار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقى العميد مهندس إيهاب فرغلى، رئيس مدينة مرسى علم، بتجار الخضروات والفاكهة والجزارين بالمدينة لبحث تخفيض الأسعار علي المواطنين، ومحاربة الغلاء. 

وناقش رئيس مدينة مرسى علم، مع التجار المعوقات والمشاكل التي تعوقهم بالمدينة، مكلفاً الأدارات المختصة بمجلس المديوة بتزليل كافة الإجراءات والمعوقات التى توجههم حتى يتم تخفيض الأسعار والوصول إلى مستوى يناسب كل المواطنين. 
 
وأكد فرغلى، أنه يسعى لتخفيض العبء على مواطنى مدينة مرسي علم، كما شدد على منع الباعة المتجولين من شوارع المدينة لتكون بمظهر حضارى لائق.
 
لقاء رئيس المدينة مع التجار (1)
لقاء رئيس المدينة مع التجار
لقاء رئيس المدينة مع التجار (2)
لقاء رئيس المدينة مع التجار 
لقاء رئيس المدينة مع التجار (3)
لقاء رئيس المدينة مع التجار 
 
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لقاء رئيس المدينة مع التجار 
 

 


البحرالاحمر

مرسى علم

تخفيض الاسعار

محاربة الغلاء

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