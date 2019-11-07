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رئيس كوريا الجنوبية يؤكد استمرارية التحالف الكوري-الأمريكى إلى الأبد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:36 ص
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد استمرارية التحالف الكوري-الأمريكى إلى الأبد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
أ ش أ

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أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، استمرارية التحالف الكورى-الأمريكى إلى الأبد.
 
جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، فى كلمة تهنئة أرسلها مون إلى فعالية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ41 لتأسيس قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فى قاعدة يونج سان العسكرية فى العاصمة سول.
 
وأضاف مون، أن القيم الرئيسية التى يتشاركها البلدان، تستمر مشرقة إلى الأبد.
 
وأكد، أن الحكومة الكورية الجنوبية تقوم بالجولة الجريئة نحو السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية بفضل القوة الكبيرة المستمدة من التحالف الكورى - الأمريكي، موضحا أن الجاهزية الصارمة للتحالف الكورى - الأمريكى تلعب دورًا حاسمًا للحفاظ على السلام فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.
 
وأوضح قائد القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية روبرت أبرامز، فى كلمته أن التحالف الكورى - الأمريكى بات أقوى من أى وقت مضى، مشددًا على ضرورة أن تحافظ القوات المشتركة على جاهزيتها القتالية.
 
وتأسست قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم 7 نوفمبر عام 1978 بموجب الاتفاق بين البلدين.
 

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