رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل افتتاح 5 مراكز للمعلومات الدوائية

المنوفية -محمد فتحى

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية حفل تدشين افتتاح مراكز المعلومات الدوائية بمختلف وحدات الجامعة بحضور الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

أعرب مبارك عن سعادته بهذه الخطوة الهامة بافتتاح 5 مراكز معلومات دوائية بمعهد الكبد القومى ومستشفى الجامعة والشئون الطبية وإدارة الجامعة والمجمع النظرى للكليات، بهدف رفع الوعى الدوائى وتقديم المعلومة الدوائية على أسس علمية دون تحيز للشركات الدوائية، وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة لكافة فئات المجتمع، والمساهمة بشكل كبير فى تطوير أبحاث اقتصاديات الدواء، وتثقيف المرضى وإمدادهم بالمعلومات الدوائية الدقيقة والكاملة.

وأكد مبارك أن هذا نجاح جديد يضاف لإنجازات الجامعة وحلم جديد تحقق بالإصرار والعزيمة على التفوق فى مختلف المجالات لتكون جامعة المنوفية رائدة فى هذه المجال.

واستعرضت الدكتورة إيمان سليمه مدير التفتيش الفنى والدكتورة منى الزناتى مدير التفتيش الصيدلى خطوات إنشاء المراكز بمختلف وحدات الجامعة، والهدف من إنشاء هذه المراكز وخطة العمل بها من خلال تحديث قواعد البيانات والمعلومات الدوائية طبقا للمراجع العلمية العالمية فى مجال الدواء، بما يضمن الجودة والتميز فى المجال الدوائى المصرى خلال الفترة القادمة.

وكيف ستقوم هذه المراكز من ترشيد استخدام الأدوية وقياس المردود الاقتصادي لتحقيق المنفعة القصوى من الدواء لصالح المريض، واستعراض أسس العمل والدلائل الاسترشادية والتوصيف الوظيفى وخطوات العمل والنماذج اللازمة لسير العمل، والدورات التدريبية التى خاضها فريق العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والتى أتموها بتفوق كبير مما يؤهلهم للعمل بالمراكز بدرجة كفاءة عالية.

واختتم الحفل بتقديم دروع تذكارية لرئيس الجامعة ونائبه ولأمين عام الجامعة، وقام رئيس الجامعة بتكريم المدربين من وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية وتكريم المتدربين من صيادلة الجامعة على إتمامهم الدورة التدريبية النظرية والعلنية متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى تحقيق أهداف مراكز المعلومات الدوائية.