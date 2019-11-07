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الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:33 م
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دراسة: الكوريون الجنوبيون يدعمون كوريا الشمالية فى حالة اندلاع حرب مع اليابان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:14 م
دراسة: الكوريون الجنوبيون يدعمون كوريا الشمالية فى حالة اندلاع حرب مع اليابان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ

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أفادت دراسة استقصائية أجريت فى كوريا الجنوبية بأن أغلبية مواطنى هذا البلد سيقفون إلى جانب جارتهم الشمالية فى حالة اندلاع حرب بينها وبين اليابان.

وأوضحت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن الدراسة الاستقصائية المعنونة "الموقف فى شمال شرق آسيا وتصور الكوريين الجنوبيين" وجدت أن 45.5% ممن اشتملتهم الدراسة أيدوا الجانب الكورى الشمالى وليس الياباني، إذا ما اندلعت الحرب بين طوكيو وبيونج يانج، بينما وقف إلى جانب اليابان 15.1% ولم يحدد 39.4% موقفهم من القضية.

 

وأضافت الشبكة أن الدراسة الكورية الجنوبية، التى نفذتها مؤسسة بحثية ممولة من الحكومة، اشتملت على آراء 1000 شخص وأجريت فى الفترة ما بين 2018 وأكتوبر الماضى 2019.

وتم عرض هذه النتائج فى منتدى السلام السنوى الحادى عشر لمعهد كوريا للتوحيد الوطني.


كوريا الجنوبية

اليابان

كوريا الشمالية

طوكيو

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