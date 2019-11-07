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ختام البرنامج التدريبى الأول بمجال تحسين نظم إدارة وتشغيل المناطق الصناعية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:04 م
ختام البرنامج التدريبى الأول بمجال تحسين نظم إدارة وتشغيل المناطق الصناعية فعاليات ختام البرنامج التدريبي الاول في مجال تحسين نظم إدارة
كتب إسلام سعيد

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قام المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور فعاليات ختام البرنامج التدريبي الاول في مجال تحسين نظم إدارة وتشغيل المناطق الصناعية والذي قام بتقديمه نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال إدارة المناطق الصناعية والذين تم التعاقد معهم من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبدأ فريق العمل بالهيئة بالتعاون مع فريق عمل الوكالة الألمانية تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال عقد ورش تدريبية منذ شهر يونية الماضي .
 
وصرح غازى بأن التنمية الصناعية في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بها بالاستعانة بخبرات عالمية لجذب المشروعات الكبرى، وكذا التوسع في انشاء المجمعات الصناعية لرواد الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة باعلى المستويات التكنولوجية حيث تستهدف الهيئة إنشاء 9 مجمعات في 8 محافظات بالصعيد لتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب.
 
 
وأوضح غازي أن البرنامج يأتي في إطار التعاون الفعال والمثمر بين الهيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين وتطوير إدارة وتخطيط المناطق الصناعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
 
وشمل البرنامج تدريب 85 موظفاً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة وفروعها بقنا وسوهاج والأقصر، فضلا عن فرع السادات وعدد من العاملين بجهاز المدينة التابع للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة المسئولين عن إدارة المنطقة، كما شمل التدريب العاملين بشركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة بالإضافة إلى المديرين والعاملين بالمناطق الصناعية بصعيد مصر غرب طهطا، غرب جرجا، الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج وهو بنجع حمادي وكلاحين قفط بمحافظة قنا، بعدد ساعات تدريبية تجاوزت الـ 170 ساعة تدريبية.
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج جاء بالتوازي مع خطة تحديث وإدارة المناطق الصناعية المنبثقة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار وذلك لتطوير وتنمية الصعيد في شتى المجالات وخاصة تطوير ودعم التنمية الصناعية. 
 
وقام رئيس الهيئة في نهاية الورشة التي عقدت بالقاهرة بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات اتمام البرنامج التدريبي .
 
ويذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي اختتمت منذ أيام  في صعيد مصر بالأقصر، وتم تسليم الشهادات للمتدربين  بحضور رئيس الهيئة ومحمد عزت نائب مدير مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومحمد فرغلي نائب رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

التنمية الصناعية

الوكالة الألمانية

المناطق الصناعية

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