حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالزيتون

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والمحال التجارية، 4 أيام على ذمة التحقيق،وذلك عقب ضبطهم بعد سرقتهم 7منازل بالزيتون، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وارفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون ، معلومات تفيد بقيام كل من " م. ل"، 33 سنة، عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة أحكام قضائية، وشقيقة "ك. ل"، 40 سنة، عاطل ،و" أ. ز"، 26 سنة، عاطل ومقيم ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى القضية " نشل "، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوبي " كسر الباب ، المفتاح المصطنع " .

تبين بإجراء التحريات ، صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب وتم تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الرابع ، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجني عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة قيامهم تحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما إحتياطياً علي ذمة التحقيقات.