جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية لخماسى كرة القدم بـ"جنوب الوادي"

كتب فريق المحافظات

توج منتخب جامعة المنيا لخماسى كرة القدم بلقب البطولة العربية لخماسيات كرة القدم ، فى دورتها الـ15 التى أقيمت بجامعة جنوب الوادى بمشاركة 28 جامعة مصرية وعربية خلال الفترة من 2 إلى 7من نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير التعليم العالى، ووزير الشباب والرياضة، وذلك بعد فوزه على جامعة قناة السويس فى الدور القبل النهائى بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح، ليتأهل للصعود للدور النهائى ومواجهة فريق جامعة حلوان ويفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3، ويُتوج باللقب للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.

كما حصل كلاً من اللاعب محمد عبد الرحيم فتحى، على أفضل لاعب بالبطولة واللاعب على خلف محمد كأفضل حارس مرمى.

وهنأ الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا فريق منتخب الجامعة، مشيدًا بأدائهم وتمثيلهم المُشرف خلال البطولة، وما تميزوا به من روح رياضية عالية بين منتخبات الجامعات المشاركة، مما كان له عظيم الأثر فى حصدهم وتتويجهم بالبطولة، مؤكدًا أن الجامعة ترعى مواهب طلابها وتحرص على مشاركتهم فى كافة الفعاليات والأنشطة والمسابقات الداخلية والقمية، لإطلاق مواهبهم وتحقيق ميولهم فى ممارستهم ومزاولتهم للأنشطة المتنوعة.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من الطالب على خلف محمد، وكريم محمد احمد "ديشو" بكلية التربية الرياضية الفرقة الرابعة، والطالب أحمد إبراهيم عبد الخالق "ميكا"، وأحمد نصر الدين محمد "الاسوانى" بالفرقة الثالثة، وأحمد عبد المطلب محمد "بيبو" بالفرقة الاولى، ومحمد عبد الرحيم فتحى بكلية التربية النوعية الفرقة الثانية، وخالد احمد صبحى بالحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية، وعبد الرحمن محمد درويش كلية الصيدلة الفرقة الثانية.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور هانى العربى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وكتيبة العمل بالإدارة العامة لرعاية الطلاب التى أشرفت وتابعت منتخب الجامعة وحتى حصده كأس البطولة وعلى رأسهم وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضى واحمد فهمى المشرف اللإداري، ومدرب الفريق الدكتور مصطفى شادي.



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (1)



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (3)



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (4)



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (6)



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (9)



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (11)



جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية (12)