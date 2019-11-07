جامعة القاهرة توجه بالسماح للطلبة بالخروج من المحاضرات للمشاركة بالانتخابات

وأكدت الدكتورة هبة نوح لـ " اليوم السابع " أن العملية الانتخابية لانتخابات اتحاد الطلاب تتم فى إطار نوع من الشفافية والنزاهة بين الطلاب، لافتة إلى أن الجامعة وضعت صناديق شفافة داخل كل اللجان بالكليات لتحقيق الشفافية مع السماح بتواجد مندوبين عن المرشحين داخل كل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد من تقدموا بطعون انتخابية فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة 224 طعنًا وتم قبول 47 طعنًا وأسفر عن استبعادهم من الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة والمقرر انطلاقها غدًا الخميس.

فيما حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وتجرى الانتخابات فى 12 كلية اليوم الخميس.

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات الطلاب اليوم الخميس ، والإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.