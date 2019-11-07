جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة "ابتكار 3" فى المجالات العلمية والفنية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، عن بدء مسابقة "ابتكار 3" لطلاب الجامعة فى المجالات العلمية والفنية والثقافية والاجتماعية، وحتى 25 نوفمبر الجارى، بهدف دعم روح التنافس بين الطلاب وتحفيزهم على إثراء مواهبهم فى مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان منذ قليل، أن الأعمال الفائزة بالمركزين الأول والثانى فى مجالات المسابقة ستشارك فى مسابقة "ابداع 8" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أنه سيتم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بمسابقة "ابتكار 3".

وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، من خلال رعاية طلابها الموهوبين والمتميزين فى كافة المجالات وتشجيعهم للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها وتنمية مهاراتهم، موضحًا أن هذه المسابقات لها دور فى نشر الثقافة العلمية والأدبية والفنية بين الطلاب، وتحفيزهم على التعلم والإبداع والابتكار.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن المسابقة تقدم عدة مجالات منها المجالات العلمية وتضم ريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية والابتكار، كما تضم المجالات الفنية، الكورال والموسيقى والفن التشكيلي، فيما تشمل المجالات الثقافية دوري المعلومات والشعر والرواية، كما تشمل المجالات الاجتماعية اختيار الطالب والطالبة المثاليين، مشيرة إلى إن المبادرات الاجتماعية لابد أن تكون نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد عليه وعلى البيئة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030، وأن تقدم حلول قابلة للتطبيق لأحد المشكلات أو القضايا التي تواجه المجتمع.