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"تموين القليوبية" تحرر 22 محضر لبدالين التموين بشبرا الخيمة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:13 ص
"تموين القليوبية" تحرر 22 محضر لبدالين التموين بشبرا الخيمة مخبز - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة على بدالين التموين، بناء على تعليمات عربى عبدالحليم مدير المديرية، وتحت إشراف السيد الصباحى وكيل مديرية تموين القليوبية، وبرئاسة طارق قايد مساعد مدير المديرية، ووليد عبدالسميع، وعادل خيرالله مفتشى الضبط القضائى بإدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين القليوبية ومفتشى الضبط القضائى بتموين شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ماكينة صرف الخبز فى أحد المخابز غير خاصة بالمخبز المضبوطة به، تم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للبدالين التموينيين وجمعيتى، وكذلك تحرير 3 محاضر غلق للبدالين التموينيين فى مواعيد العمل الرسمية، وكذلك تحرير 13 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع التموينية للبدالين التموينيين، وعرض المحاضر على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحاضر.


اخبار القليوبية

تموين القليوبية

بدالين التموين بالقليوبية

محافظة القليوبية

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