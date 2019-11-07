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تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:49 ص
تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله الفنان الراحل هيثم أحمد زكى
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي داخل مسكنه بالشيخ زايد.

وقال أن الفنان شعر بحالة إعياء أثناء أداء التمارين الرياضية بصالة جيم اعتاد التمرن بها، فتوجه إلى المستشفى، ووقع الطبيب الكشف عليه ثم حصل على أدوية وعاد إلى مسكنه الذي يقيم به بمفرده.

وكانت خطيبة الفنان، اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فأبلغت الأمن وانتقل رجال المباحث إلى مسكنه فى بيفرلى هيلز، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تم العثور عليه مفارقا الحياة بغرفة نومه، وأشار إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية.
 


وفاة هيثم أحمد زكي

هيثم أحمد زكي

وفاة هيثم احمد ذكى

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