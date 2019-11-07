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تعيين وزير السياحة البولندى بانكا رئيسا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:20 م
تعيين وزير السياحة البولندى بانكا رئيسا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وزير السياحة والرياضة البولندى فيتولد بانكا
رويترز

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تم اليوم الخميس تعيين وزير السياحة والرياضة البولندى فيتولد بانكا رسميا رئيسا جديدا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) ليخلف البريطانى كريج ريدى اعتبارا من الأول من يناير2020.

 

وتعهد بانكا (35 عاما)، الذى صادق المجلس التأسيسى للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تعيينه فى اليوم الختامى لمؤتمر عالمى لمكافحة المنشطات فى الرياضة، بالعمل على استئصال المنشطات وهو هدف اصطدم بواحدة من أكبر الفضائح التى تعصف بالرياضة على مستوى العالم.

 

وظلت روسيا على مدار أكثر من أربع سنوات محور تحقيقات وعقوبات عديدة بعد أن كشف تقرير أصدرته الوادا فى 2015 عن برنامج ممنهج للمنشطات برعاية الدولة.

 

وقال بانكا، وهو عداء سابق، فى خطاب مقتضب بعد انتخابه بالإجماع "لدينا الأهداف والغايات نفسها فى قلوبنا وهى تنظيف الرياضة وخلق بيئة نزيهة.

 

"أعدكم أن أحاول مد الجسور بشكل دائم مع جميع الجهات ذات الصلة، أنا واثق أننا سنعمل على جعل أنظمة مكافحة المنشطات أقوى من ذى قبل".

 

ووافقت الوادا أيضا على مراجعة اللائحة العالمية لمكافحة المنشطات والتى ستدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير 2021 بعد مشاورات لمدة عامين، ومن بين التغييرات المقترحة فرض عقوبات أقل لتعاطى بعض المواد المخدرة مثل الماريجوانا والكوكايين التى لا تستخدم لتعزيز الأداء.

 

وسيتم فرض عقوبة إيقاف مدتها أسابيع وليس سنوات فى هذه الانتهاكات للوائح مكافحة المنشطات إذا تمكن الرياضيون من إثبات أن استخدام هذه المواد المحظورة لا علاقة لها بتعزيز أدائهم الرياضي.


فيتولد بانكا

بولندا

الوادا

المنشطات

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