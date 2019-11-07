"تعليم بلبيس" تحقق فى اتهام مدرسة بتعدى موظفين عليها بالضرب

قرر محمد على مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، إحالة مدرسة ابتدائى وموظفن بالإدارة التعليمية للتحقيق فى واقعة اتهام الأولى بتعدى الثانى والثالث عليها بالضرب خلال استخراج أوراق تخصها، لاتخاذ ما يلزم من إجراء قانونى فى ضوء نتائج التحقيق .
وقال مدير الإدارة التعليمية لـ "اليوم السابع"، إنه فور تلقى الشكوى إحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نافيا تطور الأمر بين الطرفين للتعدي بالضرب، موضحا أن المدرسة التى تعمل بمدرسة طه حسين الابتدائية طلبت بيان حالة من قسم الملفات، وعند استخراجه أكدت أن مدة العمل المثبته أقل من الحقيقة ولها فترة أخرى غير مثبته بالبيان، عند طلب أثباتها وقعت مشادة كلامية بينها وبين الموظفين .
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