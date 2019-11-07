سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم بلبيس" تحقق فى اتهام مدرسة بتعدى موظفين عليها بالضرب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:44 م
"تعليم بلبيس" تحقق فى اتهام مدرسة بتعدى موظفين عليها بالضرب قال رمضان عبد الحميد وكيل التربية والتعليم بالشرقية،
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر محمد على مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، إحالة مدرسة ابتدائى وموظفن بالإدارة التعليمية للتحقيق فى واقعة اتهام الأولى بتعدى الثانى والثالث عليها بالضرب خلال استخراج أوراق تخصها، لاتخاذ ما يلزم من إجراء قانونى فى ضوء نتائج التحقيق  .

وقال مدير الإدارة التعليمية لـ "اليوم السابع"، إنه فور تلقى الشكوى إحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نافيا تطور الأمر بين الطرفين للتعدي بالضرب، موضحا أن المدرسة التى تعمل بمدرسة طه حسين الابتدائية طلبت بيان حالة من قسم الملفات، وعند استخراجه أكدت أن مدة العمل المثبته أقل من الحقيقة ولها فترة أخرى غير مثبته بالبيان، عند طلب أثباتها وقعت مشادة كلامية بينها وبين الموظفين .

 


الشرقية

اخبار الشرقية

تعليم الشرقية

بلبيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة