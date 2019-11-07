"تعليم بلبيس" تحقق فى اتهام مدرسة بتعدى موظفين عليها بالضرب

وقال مدير الإدارة التعليمية لـ "اليوم السابع"، إنه فور تلقى الشكوى إحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نافيا تطور الأمر بين الطرفين للتعدي بالضرب، موضحا أن المدرسة التى تعمل بمدرسة طه حسين الابتدائية طلبت بيان حالة من قسم الملفات، وعند استخراجه أكدت أن مدة العمل المثبته أقل من الحقيقة ولها فترة أخرى غير مثبته بالبيان، عند طلب أثباتها وقعت مشادة كلامية بينها وبين الموظفين .