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"تعليم الإسكندرية" يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبى لتفقد مدارس برج العرب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:19 م
"تعليم الإسكندرية" يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبى لتفقد مدارس برج العرب جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، وفدا من الاتحاد الأوربى ومنظمة اليونيسيف وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل لمتابعة العملية التعليمية بمدرسة الصحفاق للتعليم المجتمعى بإدارة برج العرب وتقديم الدعم لهذه النوعية من التعليم سواء كان الدعم متمثلا فى الصيانة الشاملة أو فى التطوير.

 

 وأشار بيان صحفى صادر اليوم من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، إلى أن الزيارة جاءت فى إطار تقديم الدعم لمدارس التعليم المجتمعى، ومتابعة برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، وكان فى استقبال الوفد هالة كمال، القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ومحمد سليمان مدير عام إدارة برج العرب، وناصف ماهر، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومحمود شحاته، مدير إدارة التربية الخاصة.

 

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن هذه النوعية من التعليم تساهم فى تحقيق التغيير الاجتماعى وتنمية المهارات واكتساب الخبرات فى المجالات المهنية، وأشار خلال اجتماعه مع الوفد وأولياء الأمور والقبائل العربية إلى دور المشاركة المجتمعية البارز فى تقديم الدعم لمؤسساتنا التربوية فى سبيل خدمة ودعم وتطوير العملية التعليمية، وقدّم الشكر والتحية لكافة المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات التى تمد يد العون فى سبيل النهوض بتعليم الإسكندرية.

   اثناء الزيارة و الاستقبال

أثناء الزيارة والاستقبال

 

الوفد الاوروبى
جانب من زيارة الوفد الأوروبى

 

 

الوفد خلال الزيارة
الوفد خلال الزيارة

 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 


الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

برج العرب

صحة المرأة و الطفل

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