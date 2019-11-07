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تعرف على خطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمنع تجمع مياه الأمطار

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:40 م
تعرف على خطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمنع تجمع مياه الأمطار جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا ضم جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للاستعداد لمواجهة نوه المكنسة التى ستتعرض لها الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك لاستعراض المناطق الساخنة لوضع حلول عاجلة لها لتلافى حدوث أى مشكلات بها خلال النوات القادمة، وخلال اللقاء استعرض اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الإجراءات التى اتخذتها الشركة لمواجهة نوة الأمطار الماضية، حيث تمركزت 50٪ من سيارات الشركة فى المناطق الساخنة بمجرد صدور القرار برفع حالة الطوارئ، وتم زيادة عدد السيارات إلى 100٪ فى بداية اليوم الأول للنوة.

 

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إنه تمت مضاعفة عدد سيارات الشفط فى الأماكن التى عجزت الشنايش عن استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار؛ مثل: أمام مكتبة الإسكندرية، وأمام نادى الكشافة البحرى بالجمرك، وشارع فرنسا بالجمرك، و بمنطقة سان استيفانو، فقد تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بالمنطقة، وجارى العمل على مشروع الصرف الصحى بشارع وهران.

 

أضاف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه بالنسبة للمنطقة المحيطة بكلية الفنون الجميلة بجناكليس فقد تم تطهير خط الصرف الصحى، و أشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة مناسيب الأسفلت بأول طريق محور التعمير، كما تم الاستعانة بسيارة سيول لمنع تجمع مياه الأمطار أمام مجمع المحاكم بميدان الجندى المجهول.

واستعرضت شركة الصرف الصحى المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مثل أعمال الشنايش، و شنايش الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وإنشاء شنايش كوبرى منشا، وأعمال شارع الكابلات بالعامرية، وأعمال منطقة النزهة الجديدة، وأعمال الصرف بشارع الغاز بالعجمى.

جدير بالذكر أن طاقة شبكة الصرف الصحى بالمحافظة تبلغ 1.8 مليون م3 وكمية الأمطار التى تعرضت لها المدينة خلال النوة الماضية تعادل 3.1 مليون م3 تقريبا، فأصبحت الزيادة فوق الطاقة الاستيعابية للشبكة بما يعادل 2.2 مليون م3 تقريباً.


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