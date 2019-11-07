سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة الغربية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:24 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة الغربية أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية والتي تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بطنطا والمحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، على شراء  أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس، حيث تُباع الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ5,5جنيه ، والخيار بـ6 جنيهات، فلفل 6جنيهات، شطة 6جنيهات، باذنجان رومي 4جنيهات، باذنجان ابيض 3جنيهات، بطاطا بـ4,5جنيه، برتقال 5جنيهات، عنب بذر 5جنيهات، رمان 5جنيهات، كوسه 7جنيهات عنب كريمسون 12جنيه، بلح اصفر 8جنيهات، بلح احمر 8جنيهات، جوافة 7جنيهات، موز 11جنيه، تفاح اخضر واحمر بـ20جنيها، بصل 5جنيهات، ليمون 10جنيهات فلفل ألوان 19جنيه، قلقاس 9جنيهات، مانجو 20جنيها، جزر 7جنيهات، فاصوليا 22جنيها، فول مدشوش 24جنيها، عدس اصفر 12جنيها، عدس بجبه 12جنيها، لوبيا برازيلي 14جنيها، عد تركي 14جنيها، حمص طبيخ 12جنيه.

أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (1)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (2)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (3)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (4)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (5)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (6)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (7)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (8)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية (9)
أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية 

 

 


محافظه الغربيه

اسعار الخضروات والفاكهه

سعر الخضروات اليوم

منافذ كلنا واحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الدقى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:54 م

صور.. جولة فى أسواق المحافظات.. انخفاض كبير فى أسعار الخضر والفواكه.. الليمون والخيار والبصل بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل والطماطم والباذنجان بـ 4 جنيها.. والرمان بـ 3 جنيهات والموز والبرتقال بـ 6 جنيهات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 م

صور.. انخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه بمحافظة سوهاج فى الأسواق الرئيسية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:36 م

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق القليوبية بعد انخفاضها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة