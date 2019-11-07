تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة الغربية

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس، حيث تُباع الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ5,5جنيه ، والخيار بـ6 جنيهات، فلفل 6جنيهات، شطة 6جنيهات، باذنجان رومي 4جنيهات، باذنجان ابيض 3جنيهات، بطاطا بـ4,5جنيه، برتقال 5جنيهات، عنب بذر 5جنيهات، رمان 5جنيهات، كوسه 7جنيهات عنب كريمسون 12جنيه، بلح اصفر 8جنيهات، بلح احمر 8جنيهات، جوافة 7جنيهات، موز 11جنيه، تفاح اخضر واحمر بـ20جنيها، بصل 5جنيهات، ليمون 10جنيهات فلفل ألوان 19جنيه، قلقاس 9جنيهات، مانجو 20جنيها، جزر 7جنيهات، فاصوليا 22جنيها، فول مدشوش 24جنيها، عدس اصفر 12جنيها، عدس بجبه 12جنيها، لوبيا برازيلي 14جنيها، عد تركي 14جنيها، حمص طبيخ 12جنيه.



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية



أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية