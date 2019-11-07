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ترقية 16575موظفا من العاملين بجامعة أسيوط للدرجة الوظيفية الأعلى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:06 م
ترقية 16575موظفا من العاملين بجامعة أسيوط للدرجة الوظيفية الأعلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن اعتماده لحركة ترقيات العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة والتي تشمل ترقية 16575موظف للدرجة الوظيفية الأعلى بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، وتنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم65 لسنة 2019 بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.

وصرح الدكتور طارق الجمال، أن حركة الترقية الوظيفية تأتى ضمن محاور إستراتيجية إدارة جامعة أسيوط والساعية إلى التطوير المتواصل  لجهازها الإداري وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتقدمه وتحسين أدائه في مختلف التخصصات وهو ما يعد واحداً من أكبر وأكفأ الهياكل الإدارية على مستوى الجامعات المصرية.

 

 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

ترقيات

التنظيم والادارة

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