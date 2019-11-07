ترقية 16575موظفا من العاملين بجامعة أسيوط للدرجة الوظيفية الأعلى

وصرح الدكتور طارق الجمال، أن حركة الترقية الوظيفية تأتى ضمن محاور إستراتيجية إدارة جامعة أسيوط والساعية إلى التطوير المتواصل لجهازها الإداري وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتقدمه وتحسين أدائه في مختلف التخصصات وهو ما يعد واحداً من أكبر وأكفأ الهياكل الإدارية على مستوى الجامعات المصرية.