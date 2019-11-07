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تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:40 م
تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية جثه وجريمة الكترونية-ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في  اتهامهم بمشاركة

جماعة ارهابية

مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلي المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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نيابة أمن الدولة

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